Twitter заблокировал Трампа

Администрация социальной сети Twitter объявила, что лишила Дональда Трампа права публиковать новые сообщения на своей странице в ближайшие 12 часов.

Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в экстренном сообщении на официальной странице сети.

Такое наказание со стороны администрации Twitter впервые применено в отношении президента США. Как говорится в объяснении, решение принято из-за многократных серьезных нарушений правил, которыми запрещено использование сервиса для манипуляции общественным мнением.

Одновременно Twitter удалил три твита Трампа, в том числе видеообращение президента к нападающим на парламент, в котором он намеками оправдал их действия и заявил, что у них украли победу.

Администрация социальной сети также сообщила, что в случае дальнейших нарушений навсегда заблокирует аккаунт Трампа. Как известно, у Трампа сейчас 88,7 млн подписчиков в Twitter, поэтому эта сеть является одним из его ключевых информационных инструментов.

Решение о блокировании президента США сеть приняла после беспрецедентных событий в Вашингтоне. Все о них читайте в трансляции Европейской правды "Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE"