SpaceX провела предстартовый запуск двигателей корабля Starship SN9

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX провела окончательные предстартовые испытания 9-го прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship.

Источник: трансляция с космодрома. Портал Everyday Astronaut

Детали: Двигатели Starship SN9, который установлен на пусковом комплексе в городе Бока Чика, штат Техас, удачно прошли огневые испытания.

STATIC FIRE: Starship SN9 has conducted a triple Raptor Static Fire test.



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Live:

➡️https://t.co/4c3UYHp4tr pic.twitter.com/4ZGBUdvAZc — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) January 6, 2021

Запуск SN9 на 12,5 километров может произойти уже на этой неделе.

В Twitter Маск отметил, что для исправления проблемы, которая стала причиной аварии SN8, в SN9 были внесены "незначительные изменения".

Изобретатель добавил, что "скоро" на другом пусковом комплексе космодрома установят SN10. Всего SpaceX одновременно строит еще 8 космических кораблей различных модификаций.

В Бока-Чика также продолжаются работы по сборке Superheavy BN1 - ракеты-носителя для Starship. Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".

Что предшествовало: