Коронавирус: в Украине почти 9 тысяч новых заражений, 148 человек умерли
В течение 6 января в Украине зафиксировали еще 8997 новых случаев COVID и 148 смертей от вируса, госпитализация понадобилась 2567 людям.
Источник: Минздрав
Дословно: "8997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 января 2021 года. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников".
Детали: По данным ведомства, в среду были госпитализированы 2567 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и
Запорожской (509) областях.
При этом сообщается о выздоровлении 11316 зараженных. Осуществлено тестирований за сутки - 54 438 (в том числе методом ПЦР - 37287, методом ИФА - 17151).
За все время пандемии в Украине заболело 1099493 человека, выздоровели - 773 214 человек. Болезнь унесла жизни 19505 украинцев.
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История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране
Напомним: За сутки 5 января в Украине подтвердили 6 911 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 14 490 человек, в больницы попали 2 978 больных, умерли 228 пациентов.