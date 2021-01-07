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Коронавирус: в Украине почти 9 тысяч новых заражений, 148 человек умерли

Четверг, 7 января 2021, 08:34

В течение 6 января в Украине зафиксировали еще 8997 новых случаев COVID и 148 смертей от вируса, госпитализация понадобилась 2567 людям.

Источник: Минздрав

Дословно: "8997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 января 2021 года. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников".

Детали: По данным ведомства, в среду были госпитализированы 2567 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и

Запорожской (509) областях.

При этом сообщается о выздоровлении 11316 зараженных. Осуществлено тестирований за сутки - 54 438 (в том числе методом ПЦР - 37287, методом ИФА - 17151).

За все время пандемии в Украине заболело 1099493 человека, выздоровели - 773 214 человек. Болезнь унесла жизни 19505 украинцев.

Знать больше: COVID-19 Украина и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Напомним: За сутки 5 января в Украине подтвердили 6 911 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 14 490 человек, в больницы попали 2 978 больных, умерли 228 пациентов.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


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