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Украина получит от США новые боевые катера – Минобороны

Четверг, 7 января 2021, 09:14
Украина получит от США новые боевые катера – Минобороны

В оборонном ведомстве сообщили, что до декабря следующего года Украина получит от США два новых патрульных катера Mark VI.

Источник: информационное агентство Министерства обороны Украины Армія Inform со ссылкой на данные Пентагона

Детали: Сообщается, что строительство первой партии кораблей будет завершено до конца 2022 года.

Строить эти катера для Украины будет компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Строительство обойдется в почти 20 млн долларов.

Заказчиком по стороны США является Командование военно-морских систем, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.

США одобрили продажу Украине патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.

Напомним: Летом 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал о том, патрульные катера Mark VI повысят способности ВМС Украины и помогут противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях.

6 катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи США по соответствующим программам, а еще десять Mark VI Украина сможет приобрести у США за счет оборонного бюджета.

"Украинская правда" в Threads

Темы: армияМинобороныСША
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