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Меркель возложила на Трампа ответственность за штурм Капитолия

Четверг, 7 января 2021, 11:58
Меркель возложила на Трампа ответственность за штурм Капитолия
Фото: EPA/UPG

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Дональд Трамп несет персональную ответственность за беспорядки в Вашингтоне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила в четверг утром в выступлении на заседании региональной группы ХДС в Бундестаге.

Немецкое издание Spiegel приводит слова Меркель о том, что она "очень расстроена и раздражена" сообщениями о штурме Капитолия в Вашингтоне.

Причиной этих события Меркель считает то, что президент Трамп отказался выполнять волю избирателей. Канцлер заявила, что ей "очень жаль, что президент Трамп с ноября так и не признал свое поражение, и вчера также не сделал этого". Из-за его действий возникли сомнения в результатах выборов, и именно это создало атмосферу для этих событий.

Позицию Ангелы Меркель поддержал федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который заявил, что "ненависть и пропаганда ставят демократию под угрозу".

Как известно, нападение сторонников Трампа на Капитолий привел к гибели нескольких человек.

Все о событиях в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE

Темы: МеркельТрампСША
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