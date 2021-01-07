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"Британский" штамм коронавируса обнаружили в 22 странах Европы - ВОЗ

Четверг, 7 января 2021, 14:51

По информации Всемирной организации здравоохранения, мутировавший штамм коронавируса SARS CoV-2 обнаружен в 22 странах Европы.

Источник: Европейское региональное бюро ВОЗ в Twitter

Детали: Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что новый штамм коронавируса, впервые зафиксированный в Великобритании в сентябре, более заразен, но данных о том, что он вызывает более тяжелые формы заболевания — нет.

По его словам, более четверти всех стран-членов ЕС имеют очень высокий уровень заболеваемости и перегруженные из-за этого системы здравоохранения.

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Напомним: Дания усилила карантин из-за "британского" штамма коронавируса.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияЕСздоровье


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