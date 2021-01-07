"Британский" штамм коронавируса обнаружили в 22 странах Европы - ВОЗ
Четверг, 7 января 2021, 13:51
По информации Всемирной организации здравоохранения, мутировавший штамм коронавируса SARS CoV-2 обнаружен в 22 странах Европы.
Источник: Европейское региональное бюро ВОЗ в Twitter
Детали: Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что новый штамм коронавируса, впервые зафиксированный в Великобритании в сентябре, более заразен, но данных о том, что он вызывает более тяжелые формы заболевания — нет.
По его словам, более четверти всех стран-членов ЕС имеют очень высокий уровень заболеваемости и перегруженные из-за этого системы здравоохранения.
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Напомним: Дания усилила карантин из-за "британского" штамма коронавируса.
Украинская правда