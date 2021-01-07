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В РФ считают причиной штурма Капитолия "архаичность электоральной системы США"

Четверг, 7 января 2021, 15:06

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что причинной "раскола общества, который сейчас наблюдается в США", является несоответствие США "современным демократическим стандартам".

Как сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Коммерсант, такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Назвав штурм Капитолия, "внутренним делом США", Захарова одновременно заявила, что  "электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы".

По ее словам, "это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США".

Как известно, при рассмотрении вопроса о результатах выборов в парламент ворвались митингующие. Все о событиях в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды"Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE

Подробнее о последствиях штурма Капитолия - читайте в статье "Трамп против всех: как нападение на Капитолий может изменить США".

Темы: СШАРосcия


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