Теннисистку Ястремскую отстранили из-за положительного теста на допинг

Украинская теннисистка Даяна Ястремская временно отстранена от соревнований из-за положительного теста на допинг.

Источник: ITF, Ястремская в Twitter

Детали: Международная федерация тенниса сообщает, что Ястремская сдала тест мочи 24 ноября 2020 года, образец был отправлен в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством в Монреале, Канада.

В образце был обнаружен метаболит местеролона.

Дословно: "Положительные тесты на вещества этой группы предполагают обязательное временное отстранение от соревнований.

22 декабря 2020 года Ястремской было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил в соответствии со статьей 2.1 программы (наличие запрещенной субстанции в пробе игрока), и она была временно отстранена с 7 января 2021 года".

Детали: Сама Ястремская в своем комментарии в Twitter заявила, что никогда не принимала препараты, улучшающие работоспособность, или запрещенные вещества.

Дословно Ястремская: "Несколько дней назад я получила известие от ITF, что я сдала положительный тест на наличие метаболита местеролона 24 ноября.

Я твердо заявляю, что никогда не принимала препараты, улучшающие работоспособность, или запрещенные вещества.

Я поражена и шокирована, особенно с учетом того, что за две недели до этого теста – 9 ноября 2020 года – сдала отрицательный тест на турнире WTA в Линце. После этого последнего турнира в году я перестала тренироваться, чтобы отдохнуть перед началом нового сезона".

Детали: Ястремская подчеркнула, что в ее моче была обнаружена очень малая концентрация запрещенного вещества. Она также заявила, что намерена сделать все, чтобы очистить свое имя.