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Зеленский успокоил: зимний карантин не такой жесткий, как весенний

Четверг, 7 января 2021, 17:35
Зеленский успокоил: зимний карантин не такой жесткий, как весенний
фото Дмитрия Ларина, УП

Перед внедрением в Украине общенационального усиленного карантина президент Владимир Зеленский провел плановое селекторное совещание с участием министров и руководителей силовых ведомств.

Источник: Офис президента

Детали: Участники совещания обсудили, "какие именно шаги будет осуществлять правительство, какие ограничения и в какое время будут действовать в стране".

Премьер министр Денис Шмыгаль отметил, что уже третий день подряд наблюдается тенденция к росту числа больных.

Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что мировой опыт показывает: в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, происходит рост количества больных в течение 14 дней, поскольку на праздники население активно перемещается.

Он добавил, что эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса в Украине до семи-восьми дней и "молодение" болезни. Глава Минздрава также напомнил о сезонном росте количества больных гриппом зимой.

Дословно ОП: "Президент убедился, что будет работать инфраструктура, которая имеет критическое значение, магазины, продающие продукты питания, средства гигиены и бытовую химию. И хотя развлекательная инфраструктура и праздничные ярмарки будут закрыты, кафе и рестораны будут работать на вынос. МАФы и киоски, расположенные на расстоянии и не создающие скопления людей, тоже смогут предоставлять свои услуги".

Прямая речь Зеленского: "Этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун. Он также более лоялен по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах.

Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ".

Справка: Усиленный карантин продлится с 8 до 24 января. Все ограничения подробно описаны на сайте Кабинета министров.

Украинская правда

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Темы: карантинЗеленский
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