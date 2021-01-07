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Facebook и Instagram забанили Трампа до конца его президентства

Четверг, 7 января 2021, 18:09
Facebook и Instagram забанили Трампа до конца его президентства

Президент США Дональд Трамп будет лишен возможности делать записи в своих профилях на Facebook и Instagram вплоть до инаугурации Джо Байдена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генеральный директор Facebook Марк Цукерберг.

"Мы считаем, что риски разрешения президенту продолжать пользоваться нашими услугами в этот период просто слишком большие... Поэтому мы продолжаем блок, который мы разместили в его аккаунтах в Facebook и Instagram, на неопределенный срок и по крайней мере на ближайшие две недели, пока мирный переход власти не завершится. Эта история будет обновлена​​", - заявил Цукерберг.

Напомним, что первой из социальных сетей о блокировании профиля Трампа заявил Twitter. Однако он ввел блокировку только на 12 часов, а соответственно - уже скоро она должна подойти к концу.

Мэрия Вашингтона продолжила режим чрезвычайной ситуации на 15 дней - до инаугурации Джо Байдена.

Все о событиях в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE

Подробнее о последствиях штурма Капитолия - читайте в статье "Трамп против всех: как нападение на Капитолий может изменить США".

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Темы: ТрампСШАсоцсетивиборы
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