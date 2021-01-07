Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Жесткий карантин с 8 января: Кабмин обновил список запретов

Четверг, 7 января 2021, 19:30

С 8 до 24 января включительно в Украине будут действовать усиленные карантинные ограничения.

Источник: Кабинет министров

 

Детали: Соответствующее постановление "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19" было принято на заседании Кабмина 9 декабря.

Согласно документу, с 8 до 24 января 2021 года запрещаться работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).

Запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, бытовой химии, средств связи, печатных средств массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами.

Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.

Запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.

На период действия усиленного карантина будет запрещено посещение учебных заведений (кроме детских садов), торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Разрешается торговля топливом.

Также в указанный период можно предоставлять финансовые услуги, разрешена деятельность финансовых учреждений и деятельность по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельность операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Продолжит работать общественный транспорт.

Вместе с тем, на сайте Кабинета министров опубликовано постановление от 5 января, согласно которому во время усиленного карантина разрешено продавать бытовую химию и прессу.

Что предшествовало: 6 января Европейская Бизнес Ассоциация заявляла, что бизнес обеспокоен ситуацией с карантинными ограничениями: 5 января на закрытом заседании правительства к товарам, разрешенным к реализации во время январского локдауна, добавили прессу и бытовую химию, но по состоянию на вечер 6 января соответствующее новое постановление Кабмина обнародовано не было.

Украинская правда
Темы: карантинКабинет министров


powered by lun.ua
Главное сегодня

Жесткий карантин с 8 января: Кабмин обновил список запретов

Facebook и Instagram забанили Трампа до конца его президентства

Маск обогнал Безоса и стал самым богатым человеком мира – Bloomberg

Теннисистку Ястремскую отстранили из-за положительного теста на допинг

В Израиле исключили возможность контрабанды вакцин в Украину

Мэр Тернополя после отказа вводить локдаун изменил мнение

Все новости...
карантин
Зеленский успокоил: зимний карантин не такой жесткий, как весенний
Мэр Черкасс выступил против введения локдауну с 8 января
Новости 6 января: усиленный карантин, поставка вакцин
Последние новости
19:30
Жесткий карантин с 8 января: Кабмин обновил список запретов
19:09
Facebook и Instagram забанили Трампа до конца его президентства
19:00
Рождество на Донбассе: обстрелы из гранатометов и пулеметов, без потерь
18:46
В Германии основан фонд основан фонд для поддержки Nord Stream-2
18:44
Маск обогнал Безоса и стал самым богатым человеком мира – Bloomberg
18:35
Зеленский успокоил: зимний карантин не такой жесткий, как весенний
18:16
Теннисистку Ястремскую отстранили из-за положительного теста на допинг
17:45
Очередной рекорд: биткоин преодолел отметку в 38,5 тысяч долларов
17:39
Байден определился с кандидатом на генерального прокурора
17:07
"Карантинные" 8 тысяч получили полмиллиона человек – ОП
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!