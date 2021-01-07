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Жесткий карантин с 8 января: Кабмин обновил список запретов

Четверг, 7 января 2021, 18:30
Жесткий карантин с 8 января: Кабмин обновил список запретов

С 8 до 24 января включительно в Украине будут действовать усиленные карантинные ограничения.

Источник: Кабинет министров

 

Детали: Соответствующее постановление "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19" было принято на заседании Кабмина 9 декабря.

Согласно документу, с 8 до 24 января 2021 года запрещаться работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).

Запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, бытовой химии, средств связи, печатных средств массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами.

Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.

Запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.

На период действия усиленного карантина будет запрещено посещение учебных заведений (кроме детских садов), торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Разрешается торговля топливом.

Также в указанный период можно предоставлять финансовые услуги, разрешена деятельность финансовых учреждений и деятельность по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельность операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Продолжит работать общественный транспорт.

Вместе с тем, на сайте Кабинета министров опубликовано постановление от 5 января, согласно которому во время усиленного карантина разрешено продавать бытовую химию и прессу.

Что предшествовало: 6 января Европейская Бизнес Ассоциация заявляла, что бизнес обеспокоен ситуацией с карантинными ограничениями: 5 января на закрытом заседании правительства к товарам, разрешенным к реализации во время январского локдауна, добавили прессу и бытовую химию, но по состоянию на вечер 6 января соответствующее новое постановление Кабмина обнародовано не было.

Украинская правда

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Темы: карантинКабинет министров
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