Трамп хотел помиловать себя и свою семью – NYT

Действующий президент США Дональд Трамп обсуждал со своими помощниками возможность помиловать самого себя.

Источник: The New York Times

Детали: По словам двух людей, знакомых с дискуссиями, такие обсуждения проходили в последние недели.

Однако неизвестно, обсуждался ли этот вопрос после того, как сторонники Трампа ворвались в Капитолий в среду.

В нескольких беседах после дня выборов Трамп сказал советникам, что он рассматривает возможность помилования, а в других случаях спрашивал, следует ли ему это сделать и какое влияние это окажет на него с юридической и политической точек зрения.

По словам источников, Трамп показал признаки того, что его интерес к помилованию выходит за рамки пустых размышлений. Он долгое время утверждал, что у него есть власть помиловать себя, и его опрос мнений помощников обычно является признаком того, что он готовится к достижению своих целей.

Трамп рассматривал также ряд упреждающих помилований для своей семьи, в том числе для своих трех старших детей – Дональда-младшего, Эрика Трампа и Иванки Трамп, мужа Иванки, старшего советника Белого дома Джареда Кушнера, а также для близких соратников, таких как личный адвокат президента Рудольф Джулиани. Трамп выразил советникам опасения, что министерство юстиции Байдена может начать расследования против них.

В течение нескольких недель Трамп спрашивал у помощников и союзников предложения о том, кого помиловать. Он также предложил превентивное помилование советникам и должностным лицам администрации. По словам двух источников, многие из них были озадачены, потому что не верили, что им грозит юридическая опасность и считали, что принятие его предложения будет рассматриваться как признание вины.

Президентское помилование применяется только к федеральному закону и не обеспечивает защиты от преступлений штата. Оно не будет применяться к обвинениям, которые могут быть предъявлены прокуратурой Манхэттена при расследовании финансов Trump Organization.

До сих пор ни один президент США не применял помилование к самому себе, поэтому законность предполагаемого помилования никогда не проверялась в системе правосудия, и ученые-правоведы расходятся во мнениях о том, признают ли это суды, пишет издание. Но они согласны с тем, что президентское помилование может создать новый опасный прецедент для президентов, которые в одностороннем порядке заявят, что они выше закона, и оградят себя от ответственности за любые преступления, которые совершили на своем посту.