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Прокуратура США изучит роль Трампа в штурме Капитолия

Пятница, 8 января 2021, 02:37

И.о. федерального прокурора США Майкл Шервин сообщил, что прокуратура изучит роль всех действующих лиц в беспорядках, произошедших в среду в Вашингтоне, в том числе участие президента США Дональда Трампа в подстрекательстве толпы.

Источник: CNN

Детали: Шервин отметил, что следователи на данный момент изучают личности всех, кто мог быть причастен к беспорядкам в Капитолии, а также расследуется роль президента Трампа в подстрекательстве толпы.

Большинство открытых дел связаны с несанкционированным проникновением в Капитолий и на его территорию, а также с огнестрельным оружием и хищениями имущества.

Сообщается, что одного человека арестовали с военной полуавтоматической винтовкой и 11 коктейлями Молотова.

Федеральные прокуроры возбудили 15 уголовных дел, а в Верховный суд подали еще 40.

Напомним: Нападение сторонников Трампа на Капитолий привел к гибели нескольких человек.

Все о событиях в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE

Темы: СШАТрампмитинги


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