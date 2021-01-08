Почти 5,7 тыс. новых больных коронавирусом за день, умерли 83 человека

5 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине течение четверга 7 января, летальных случаев - 83.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: В частности, заболели 166 детей и 179 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 402 человека;

выздоровели – 5 131 человек;

осуществлено тестирований – 20 192 (в частности методом ПЦР – 16 152, методом ИФА – 4 040).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.

За все время пандемии в Украине: