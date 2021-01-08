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Почти 5,7 тыс. новых больных коронавирусом за день, умерли 83 человека

Пятница, 8 января 2021, 08:22

5 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине течение четверга 7 января, летальных случаев - 83.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: В частности, заболели 166 детей и 179 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 402 человека;
  • выздоровели – 5 131 человек;
  • осуществлено тестирований – 20 192 (в частности методом ПЦР – 16 152, методом ИФА – 4 040).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 1 105 169 человек;
  • выздоровели - 778 345 человек;
  • летальных исходов - 19 588;
  • ПЦР-тестов – 5 733 555.

Украинская правда
Темы: коронавирусУкраинаCovid-2019


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