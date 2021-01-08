Почти 5,7 тыс. новых больных коронавирусом за день, умерли 83 человека
Пятница, 8 января 2021, 07:22
5 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине течение четверга 7 января, летальных случаев - 83.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook
Детали: В частности, заболели 166 детей и 179 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 402 человека;
- выздоровели – 5 131 человек;
- осуществлено тестирований – 20 192 (в частности методом ПЦР – 16 152, методом ИФА – 4 040).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1 105 169 человек;
- выздоровели - 778 345 человек;
- летальных исходов - 19 588;
- ПЦР-тестов – 5 733 555.
Украинская правда