Боевики дважды сорвали ремонт водопровода между Торецком и Горловкой

В Донецкой области 8 января дважды сорвались работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка – Торецк" из-за нарушения режима "тишины" в "серой" зоне со стороны боевиков.

Источник: Военно-гражданская администрация города Торецк в Facebook

Детали: Около 11:00 со стороны вооруженных формирований ОРДО был открыт провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета в направлении рабочей бригады, которая проводила ремонтные работы по восстановлению водоснабжения, которые были спланированы на участке водопровода "Горловка – Торецк" 8 января текущего года.

Во избежание жертв работы были прекращены. Стороны приняли меры по соблюдению режима "тишины".

В 12:00 восстановительные работы продолжились. Однако, несмотря на договоренности, около 14:00 противник снова открыл провокационный огонь из стрелкового оружия.

Работы немедленно приостановили, рабочую бригаду и офицеров УС СЦКК вывели из зоны работ.

Работы были предварительно спланированы ОКП ООС совместно с УС СЦКК и РУЕК КП "Вода Донбасса" в районе населенного пункта Южное. Для выполнения указанных работ через СММ ОБСЕ получены письменные гарантии безопасности со стороны вооруженных формирований ОРДО. Украинские Вооруженные силы дали аналогичные гарантии для проведения "зеркальных" работ по восстановлению водопровода в сторону Горловки на временно оккупированную территорию.

Работы были организованы и начаты в плановом порядке в 10:00 в непосредственном взаимодействии с СММ ОБСЕ, они обеспечивались зеркальным патрулированием патрулей Миссии совместно с УС СЦКК.

Украинская сторона СЦКК подготовила письменную ноту в адрес миссии ОБСЕ в отношении указанных провокационных действий со стороны ОРДО.

Украинская сторона считает подобные действия ВФ оккупированных территорий недопустимыми и противоречащими шагам по урегулированию ситуации вдоль линии разграничения сторон.