Трамп заявил, что не пойдет на инаугурацию Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп не будет участвовать в церемонии инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Всем кто спрашивал: я не собираюсь быть на инаугурации 20 января", - написал Трамп.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.