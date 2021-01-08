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Трамп заявил, что не пойдет на инаугурацию Байдена

Пятница, 8 января 2021, 17:48
Трамп заявил, что не пойдет на инаугурацию Байдена
Фото whitehouse.gov

Действующий президент США Дональд Трамп не будет участвовать в церемонии инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Всем кто спрашивал: я не собираюсь быть на инаугурации 20 января", - написал Трамп.

Инаугурация в связи с пандемией коронавируса пройдет в ограниченном режиме, в частности, будет сильно сокращено количество гостей.

Как известно, 7 января совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США.

Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдену.

Как известно, при рассмотрении вопроса о результатах выборов сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.

Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.

Все об этих событиях читайте в трансляции Европейской правды "Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE"

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Темы: ТрампБайденинаугурация
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