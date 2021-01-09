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Степанов объяснил, почему посредником для закупки COVID-вакцины выбрали "Лекхим"

Суббота, 9 января 2021, 00:50

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав выбирал компанию "Лекхим" посредником для закупки вакцины от COVID-19 из-за требования компании-производителя.

Источник: Степанов в интервью телеканалу "Настоящее время"

Прямая речь: "То, что касается предприятия "Лекхим", с которым заключен договор, и мы об этом сразу заявили, это было условие, что компания Sinovac Biotech, которая хотела осуществлять поставку в Украину через это фармпредприятие, а это далеко не маленькое фармацевтическое предприятие, которое, насколько я понимаю, давно сотрудничает с компанией Sinovac Biotech, и это было условие китайской стороны, что свою поставку они будут осуществлять через это предприятие. Поэтому с ними заключили договор. Дальше с другими производителями заключат договора, соответственно, о тех или иных количествах вакцин..

А что такое "негативный фон" вокруг этого предприятия? Это украинское фармпредприятие, которое выпускает лекарственные средства, которые используются на территории Украины. Вы решили, что у нас есть "негативный фон", потому что какая-то организация что-то там выдумала и заявила? Я даже не понимаю, на основании чего он меня может смущать".

Справка: Владельцем завода "Лекхим", как и еще одного "Технолог" является Валерий Печаев – соратник бывшей министерки здравоохранения времен Виктора Януковича Раисы Богатыревой.

Что предшествовало: Общественная организация "Пациенты Украины" обвинила главу Минздрава в самостоятельном назначении компании для закупки вакцины.

Темы: коронавирусвакцинация


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