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В Конгрессе опасаются, что Трамп может начать войну

Суббота, 9 января 2021, 00:38
В Конгрессе опасаются, что Трамп может начать войну

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси обсудила с высшим военным командованием США меры предосторожности для сдерживания непредсказуемого, по ее мнению, поведения 45-го президента Дональда Трампа.

Источник: Голос Америки со ссылкой на письмо Пелоси, отправленное всем демократам Конгресса

Детали: Пелоси опасается, что Трамп, находясь в плохом настроении, может начать боевые действия или отдать приказ о применении ядерного оружия в оставшиеся 12 дней его пребывания у власти. 

По словам Пелоси, в пятницу утром она обсудила этот вопрос с генералом Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов.

Прямая речь Пелоси: "Ситуация с потерявшим рассудок президентом представляет собой максимальную опасность, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить американский народ от его неуравновешенных нападков на нашу страну и нашу демократию".

Детали: Пресс-секретарь генерала Милли подтвердил факт беседы, сказав, что генерал "ответил на вопросы (Пелоси - ред) относительно процесса принятия решения о нанесении ядерного удара".

В своем письме спикер Палаты представителей упомянула, что она пока не получила от Пенса ответ на просьбу применить 25-ю поправку Конституции для смещения Трампа с должности в связи с "подстрекательством к мятежу и опасностью, которую он все еще собой представляет".

Пелоси добавила, что "мы все еще надеемся услышать от (Пенса - ред) положительный ответ как можно скорее".

Все о событиях в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE

Подробнее о последствиях штурма Капитолия - читайте в статье "Трамп против всех: как нападение на Капитолий может изменить США".

Темы: СШАТрампБайден
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