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В США мог появиться "американский" штамм коронавируса – Белый дом

Суббота, 9 января 2021, 02:23
В США мог появиться американский штамм коронавируса – Белый дом

В США мог появиться собственный, более заразный штамм коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

Источник: отчет рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой COVID-19, сообщает CNN

Детали: Всплеск новых случаев заражения коронавирусом осенью и зимой этого года почти в два раза превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек, говорится в отчете.

Дословно: "Такое ускорение говорит о том, что в США мог развиться свой вариант коронавируса в дополнение к "британскому" варианту, который уже распространяется у нас".

Детали: По оценке экспертов из рабочей группы, новый "американский" штамм "может быть на 50% заразнее", сообщил со ссылкой на документ телеканал NBC News.

Справка: В США с начала пандемии зарегистрировали 22,4 миллиона заболевших, уже умерли 378 085 пациентов. 

Весной пиковый суточный прирост заразившихся в США составил 35 000 человек, летом – 75 000. Ко второму 2 января 2021 года показатель вырос почти в четыре раза: за день в США диагностировали более 300 000 инфицированных.

Темы: коронавирусСША
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