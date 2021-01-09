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Трамп нашел способ ответить Twitter на удаление своего аккаунта

Суббота, 9 января 2021, 05:01

После блокировки личного Twitter-аккаунта 45-го президента США Дональда Трампа политик распространил 4 публикации в официальном профиле президента США.

Источник: CNN

Детали: Публикации в Twitter-аккаунте @POTUS  (аббревиатура от President Of The United States), которые почти сразу были удалены, критиковали решение Twitter о блокировке личной странички Трампа.

Прямая речь: "Как я уже давно говорил, Twitter пошел все дальше и дальше в запрете свободы слова, и сегодня вечером сотрудники Twitter скоординировали с демократами и радикальными левыми удаление моего аккаунта со своей платформы, чтобы заставить меня замолчать".

Что предшествовало: Twitter заявил, что навсегда блокирует аккаунт Дональда Трампа @RealDonaldTrump "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию".

Темы: ТрампСША


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