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Google удалил соцсеть Parler, куда мог перейти Трамп

Суббота, 9 января 2021, 09:57
Google удалил соцсеть Parler, куда мог перейти Трамп

В пятницу вечером Google объявил, что заблокировал в своем магазине популярное среди сторонников Дональда Трампа приложение Parler.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Владельцам Parler последние несколько месяцев напоминали о необходимости удалять призывы к насилию, однако их распространение в соцсети продолжилось.

"Нам известно о публикациях в приложении Parler, направленных на разжигание непрекращающегося насилия в США" - отметили в Google.

Одно из недавних сообщений в соцсети выглядит следующим образом: "Как нам вернуть страну? Это просто ... мы их выследим!".

Следует отметить, что Apple также пригрозила удалить Parler из своего магазина приложений.

Стоит отметить, что в прошлом году Дональд Трамп встречался с руководителем своей кампании Брэдом Парскале и другими политическими помощниками в Белом доме и требовал найти ему социальную платформу для использования, кроме Twitter.

На встрече была выражена обеспокоенность, что Twitter - главное место общения Трампа со сторонниками и внешним миром - может в конце концов запретить спорные публикации. После встречи команда Трампа мобилизовалась, и Парскале начал обсуждение вопроса о том, следует обеспечить серьезное присутствие президента на платформе Parler.

При этом сам Трамп был слишком предан Twitter, чтобы горячо поддержать переход на другую платформу. Однако это было до того как Twitter удалил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за подстрекательство к насилию.

После блокировки своего личного аккаунта Трамп раскритиковал действия Twitter в официальном аккаунте @POTUS, имеющий статус правительственного аккаунта. Эти твиты были быстро удалены администрацией. Трамп попытался запостить те же сообщения на аккаунте своей кампании @TeamTrump, после чего сеть заблокировала на постоянной основе этот аккаунт.

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Темы: ТрампсоцсетиСША
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