Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Google удалил соцсеть Parler, куда мог перейти Трамп

Суббота, 9 января 2021, 10:57

В пятницу вечером Google объявил, что заблокировал в своем магазине популярное среди сторонников Дональда Трампа приложение Parler.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Владельцам Parler последние несколько месяцев напоминали о необходимости удалять призывы к насилию, однако их распространение в соцсети продолжилось.

"Нам известно о публикациях в приложении Parler, направленных на разжигание непрекращающегося насилия в США" - отметили в Google.

Одно из недавних сообщений в соцсети выглядит следующим образом: "Как нам вернуть страну? Это просто ... мы их выследим!".

Следует отметить, что Apple также пригрозила удалить Parler из своего магазина приложений.

Стоит отметить, что в прошлом году Дональд Трамп встречался с руководителем своей кампании Брэдом Парскале и другими политическими помощниками в Белом доме и требовал найти ему социальную платформу для использования, кроме Twitter.

На встрече была выражена обеспокоенность, что Twitter - главное место общения Трампа со сторонниками и внешним миром - может в конце концов запретить спорные публикации. После встречи команда Трампа мобилизовалась, и Парскале начал обсуждение вопроса о том, следует обеспечить серьезное присутствие президента на платформе Parler.

При этом сам Трамп был слишком предан Twitter, чтобы горячо поддержать переход на другую платформу. Однако это было до того как Twitter удалил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за подстрекательство к насилию.

После блокировки своего личного аккаунта Трамп раскритиковал действия Twitter в официальном аккаунте @POTUS, имеющий статус правительственного аккаунта. Эти твиты были быстро удалены администрацией. Трамп попытался запостить те же сообщения на аккаунте своей кампании @TeamTrump, после чего сеть заблокировала на постоянной основе этот аккаунт.

Темы: ТрампсоцсетиСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Коронавирус в Украине: почти 2,5 тысячи госпитализированных и 8 тысяч выздоровлений

Главные новости пятницы и ночи: Зеленский в Буковеле, блокировка Трампа в Twitter

Twitter навсегда заблокировал Трампа

СБУ: Под видом вакцины Pfizer продавали ядовитые или сильнодействующие средства

фотоЗеленский катается на лыжах в Буковеле

В Минздраве объяснили, что можно продавать в магазинах во время карантина

Все новости...
Трамп
Главные новости пятницы и ночи: Зеленский в Буковеле, блокировка Трампа в Twitter
Теплый ламповый Запад
Трамп нашел способ ответить Twitter на удаление своего аккаунта
Последние новости
11:35
COVID не передается через носки: Степанов пояснил логику запретов
11:24
"США - самый большой враг": Ким Чен Ын пообещал расширять ядерный потенциал КНДР
11:07
В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 15 больных, почти 450 выздоровели
10:57
Google удалил соцсеть Parler, куда мог перейти Трамп
10:43
Референдум о продаже земли иностранцам пройдет в течение 3 лет — министр
10:17
В двух городах Китая ввели локдаун из-за вспышки коронавируса
09:20
Трое чиновников служб безопасности Капитолия ушли с должностей
08:49
На дорогах Украины гололедица и налипание мокрого снега – ГСЧС
08:20
Коронавирус в Украине: почти 2,5 тысячи госпитализированных и 8 тысяч выздоровлений
08:00
Главные новости пятницы и ночи: Зеленский в Буковеле, блокировка Трампа в Twitter
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!