В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 15 больных, почти 450 выздоровели

В Киеве за минувшие сутки, 8 января, обнаружили 344 случая коронавируса, 15 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: В больницы столицы госпитализировали 23 пациента.

Выздоровели за сутки 448 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 120, Печерском – 46 и в Днепровском районе – 36 случаев.

Среди новых больных – 188 женщин в возрасте от 18 до 81 года, 142 мужчины в возрасте от 18 до 82 лет, 5 девочек от 1 месяца до 17 лет и 9 мальчиков от 15 дней до 17 лет.

Заболели, в частности, 17 медиков.

С начала эпидемии в Киеве 116 813 подтвержденных случаев коронавируса, 2067 летальных исходов и 42 784 выздоровлений.