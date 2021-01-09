В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 15 больных, почти 450 выздоровели
Суббота, 9 января 2021, 10:07
В Киеве за минувшие сутки, 8 января, обнаружили 344 случая коронавируса, 15 больных умерли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Детали: В больницы столицы госпитализировали 23 пациента.
Выздоровели за сутки 448 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 120, Печерском – 46 и в Днепровском районе – 36 случаев.
Среди новых больных – 188 женщин в возрасте от 18 до 81 года, 142 мужчины в возрасте от 18 до 82 лет, 5 девочек от 1 месяца до 17 лет и 9 мальчиков от 15 дней до 17 лет.
Заболели, в частности, 17 медиков.
С начала эпидемии в Киеве 116 813 подтвержденных случаев коронавируса, 2067 летальных исходов и 42 784 выздоровлений.
Украинская правда