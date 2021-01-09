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Европарламент после почти годичного перерыва соберется в Страсбурге

Суббота, 9 января 2021, 10:59
Европарламент после почти годичного перерыва соберется в Страсбурге

Европарламент планирует впервые после введения в марте 2020 года во Франции и ЕС в целом карантина в связи с пандемией коронавируса возобновить проведение пленарных заседаний во французском Страсбурге.

Об этом говорится в повестке дня первой в этом году сессии законодательного органа Евросоюза, которая пройдет в Страсбурге с 18 по 21 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

Помещение Европарламента в Страсбурге не использовалось для мероприятий, включая пленарные сессии, с марта 2020 года из-за карантинных и санитарных ограничений.

Согласно договорам о ЕС, пленарные заседания Европарламента должны ежемесячно проводиться в столице французского Эльзаса.

С просьбой восстановить заседания в Страсбурге к президенту Европарламента Дэвида Сассоли обращался письмом лично президент Франции Эммануэль Макрон.

Из-за отсутствия деятельности Европарламента в Страсбурге город несет значительные финансовые убытки.

В начале вспышки коронавируса Европейский парламент отменил все свои пленарные заседания в Страсбурге, ввел онлайн-голосования, запретил доступ посторонним посетителям и позволил большому количеству своих сотрудников работать из дома.

Депутаты Европарламента могли выбирать, присутствовать им на дебатах лично, или дистанционно.

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Темы: ЕвропарламентФранция
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