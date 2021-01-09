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В Украину идет настоящая зима

Суббота, 9 января 2021, 16:21
Фото: @magical.wildlife

В течение следующей недели на всей территории страны температура воздуха начнет снижаться.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook

Детали: Диденко рассказала, что в воскресенье, 10 января, погоду в Украине будет определять мощный Азорский антициклон, принесший относительно теплые воздушные массы с Атлантики. Осадки маловероятны, возможны лишь "намеки" на снежинки в северных областях, а на крайнем юге возможен дождь, местами с мокрым снегом.

Однако уже с понедельника атлантический воздух постепенно начнет уступать место арктическому. Как следствие – в Украине ожидается похолодание.

Прямая речь: "К нам наконец придут морозы. Уже ближайшей ночью начнет немного подмораживать, 0-5 градусов мороза, днем ​​10-го января ожидается от 2 мороза до 2 тепла. В дальнейшем похолодание в Украине усилится. На Василия, Новый год (по старому стилю, 14 января - УП), на второй Сочельник, на Крещение, будем с морозами".

Неділя в Україні буде під знаком потужного Азорського антициклону. Карта. Сам антициклон. зрозуміло з назви, буде собі...

Опубліковано Наталкою Діденко Субота, 9 січня 2021 р.

Украинская правда
Темы: погода


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