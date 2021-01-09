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На магистральном газопроводе Укртрансгаза прогремел взрыв

Суббота, 9 января 2021, 17:08

На магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз) произошел взрыв на участке вблизи села Калайдинцы, что на Полтавщине.

Источник: сообщение "Лубныгаз"

Детали: В связи со взрывом компания предупредила потребителей о возможном аварийном отключении газоснабжения.

Дословно: "По предварительной информации, чрезвычайная ситуация коснулась ГРС "Новички" и ГРС "Вишневое" Оржица. Список населенных пунктов, отключенных или тех, которые будут отключены от газоснабжения, уточняется.

АО "Лубныгаз" в оперативном режиме выводит все аварийные службы на дежурство. Информация уточняется в оперативном режиме".

Дополнительно: В соцсетях распространяется видео пожара на участке, где произошел взрыв.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествиегазПолтавская область


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