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Королева Великобритании вакцинировалась от коронавируса

Суббота, 9 января 2021, 17:56

Королева Великобритании и ее супруг герцог Эдинбургский получили прививки от коронавируса.

Об этом сообщил Букингемский дворец, передает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В субботу монаршие супруги получили первые дозы вакцины от COVID-19.

Отмечается, что подобные сообщения, касающиеся состояния здоровья членов королевской семьи, достаточно редки.

Сообщается, что королева решила, что информацию следует обнародовать, чтобы предотвратить неточности и последующие спекуляции.

Монаршее супруги присоединились к более чем миллиону людей, которые уже получили прививки.

Инъекции вводил королевский домашний врач в Виндзорском замке.

Королева и принц Филипп провели тихое Рождество в своей резиденции в Беркшире, отказавшись от традиционных сборов королевской семьи в Сандрингеме.

Темы: вакцинацияВеликобританиякоронавирус


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