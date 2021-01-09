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На днях ЕСПЧ объявит важную информацию по делу "Украина против РФ" – Минюст

Суббота, 9 января 2021, 18:04
На днях ЕСПЧ объявит важную информацию по делу Украина против РФ – Минюст

Украина в течение нескольких ближайших дней ожидает решения Европейского суда по правам человека относительно приемлемости иска Украины против РФ из-за оккупации Крыма.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в Facebook

Детали: 13 марта 2014 года украинское правительство подало в Европейский суд по правам человека первую межгосударственную жалобу против России относительно событий на территории Крыма. ЕСПЧ сразу принял заявление к производству и делу "Украина против России" был присвоен №20958/14 с предоставлением ему статуса приоритетного.

Содержание межгосударственной жалобы "Украина против России" охватывает жалобы правительства Украины на нарушение Россией прав граждан.

Сейчас дело находится на стадии рассмотрения вопроса о приемлемости. На этом этапе рассмотрения дела Украина доказывает юрисдикцию РФ относительно заявленных Украиной нарушений.

По словам Малюськи, Киев ожидает вынесения решения ЕСПЧ о приемлемости. Это еще не будет решением по существу требований, но будет важным промежуточным результатом.

Прямая речь: "Дату оглашения решения о приемлемости ЕСПЧ разместит на своем сайте в течение ближайших нескольких дней. Если ЕСПЧ признает дело приемлемым, суд перейдет к рассмотрению жалобы Украины по существу. Если нет - будем воевать по другим делам".

Украинская правда

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Темы: КрымРосcияоккупациясуд
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