Папа Римский рассказал, когда сделает прививку от коронавируса

Папа Римский Франциск планирует сделать прививку от Covid-19 на следующей неделе.

Детали: Reuters

Детали: Папа Римский в субботу, 9 января, завил о желании сделать прививку от коронавируса.

Кроме того, священнослужитель выступил с призывом ко всем делать прививки от COVID-19, чтобы защитить не только свою жизнь, но и жизнь окружающих.

Прямая речь: "Я считаю, что с этической точки зрения каждый должен получить вакцину".

Дополнительно: Папа Римский Франциск также напомнил, что вскоре в Ватикане стартует кампания вакцинации от коронавируса: "На следующей неделе мы начнем делать это здесь, в Ватикане, и я зарезервировал место для себя. Это нужно сделать".