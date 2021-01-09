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Папа Римский рассказал, когда сделает прививку от коронавируса

Суббота, 9 января 2021, 19:57
Папа Римский рассказал, когда сделает прививку от коронавируса

Папа Римский Франциск планирует сделать прививку от Covid-19 на следующей неделе.

Детали: Reuters

Детали: Папа Римский в субботу, 9 января, завил о желании сделать прививку от коронавируса.

Кроме того, священнослужитель выступил с призывом ко всем делать прививки от COVID-19, чтобы защитить не только свою жизнь, но и жизнь окружающих.

Прямая речь: "Я считаю, что с этической точки зрения каждый должен получить вакцину".

Дополнительно: Папа Римский Франциск также напомнил, что вскоре в Ватикане стартует кампания вакцинации от коронавируса: "На следующей неделе мы начнем делать это здесь, в Ватикане, и я зарезервировал место для себя. Это нужно сделать".

Темы: вакцинациякоронавирусВатикан
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