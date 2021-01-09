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Демократы в Конгрессе уже готовы представить статью для импичмента Трампа

Суббота, 9 января 2021, 23:59

Группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии заявляет о готовности представить статью для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: В своем Twitter один из авторов документа конгрессмен Тед Лью анонсировал такое вынесение на понедельник, 11 января.   

Он отметил, что уже 180 человек выразили поддержку подготовленной статье.

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

Ожидается, что демократы в Палате представителей могут успеть объявить импичмент, воспользовавшись ускоренной процедурой. Однако Сенат США, в котором большинство у республиканцев, либо отклонит предложение об импичменте, либо просто затянет рассмотрение этого вопроса до прихода ко власти следующего президента.

Прямая речь Теда Лью: "Мы внесём на рассмотрение статью для импичмента в понедельник, во время заседания Палаты представителей".

Темы: ТрампимпичментСША


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