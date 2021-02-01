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The WSJ назвал имена спонсоров митинга, после которого начался штурм Капитолия

Понедельник, 1 февраля 2021, 00:09
The WSJ назвал имена спонсоров митинга, после которого начался штурм Капитолия

Одними из спонсоров митинга сторонников Дональда Трампа, который проиграл выборы президента США, были симпатики теории заговоров и доноры Республиканской партии.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: В частности, одним из них был Алекс Джонс, известный в США радиоведущий, сторонник теории заговоров. Его страницы в соцсетях уже заблокированы из-за распространения дезинформации.

Отмечается, что сначала Джонс хотел предоставить 50 тысяч долларов организаторам за возможность ему выступить на митинге. Однако благодаря Джули Дженкинс Фанчелли, семья которой владеет сетью супермаркетов Publix, эта сумма выросла до 300 тысяч долларов.

В общем, бюджет составлял 500 тысяч долларов.

Фанчелли и раньше делала взносы на счет Республиканской партии, от которой Трамп и баллотировался на должность. Только за время избирательной кампании она пожертвовала почти один миллион долларов.

В издании отмечают, что вклад Джонса потратили на мероприятие, которое состоялось 5 января, то есть за день до захвата Капитолия. Хотя очевидцы указывают, что тот все таки присутствовал на митинге 6 января и призвал участников быть мирными и принять участие в другом митинге. До последнего причастны финансистка Кэролин Рен, которая связана с Фанчелли. Также известно, что Рен помогала в организации и других мероприятий в поддержку Трампа, которые происходили 6 января.

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Напомним:

  • Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды Палата представителей объявила импичмент. Голосование стало следствием захвата Капитолия сторонниками Трампа.
  • В результате беспорядков погибли 5 человек.

Украинская правда

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Темы: ТрампСША
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