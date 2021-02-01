Президент не чувствует угрозы от Китая, хотя ввел санкции против их инвесторов
Президент Владимир Зеленский заявил, что не считает Китай серьезной геополитической угрозой, хотя еще пару дней назад он ввел санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи". Ранее такие санкции ввели в США.
Источник: Зеленский в интервью программе Axios на американском телеканале HBO
Прямая речь: "Я не могу с этим согласиться, потому что в Украине мы этого не чувствуем (угрозы из Китая – УП) ...
Мы знаем, что в Украине есть инвесторы из США, но в то же время у нас есть инвесторы из Китая. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, бизнес, конкретная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, то они могут присутствовать в вашей стране.
Детали: В интервью Зеленский категорически заявил, что не позволит Китаю или кому-нибудь другому покупать контрольный пакет акций "Мотор Сичи".
"Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президента точно нет ", – ответил президент.
Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".
1 января в Запорожье должны были состояться внеочередное общее собрание АО "Мотор Сич", инициированные китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским, но они были сорваны Службой безопасности.
Напомним:
- Покупка китайскими инвесторами контрольного пакета акций АО "Мотор Сич" вызвала беспокойство в США из-за наращивания военной мощи Пекина.
- В то же время, в украинском правительство выступают за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в собственности государства, хотя и понимают важность привлечения инвесторов к "Мотор Сич".
- Сейчас инвесторы подали в международный арбитраж с требованием взыскать с Украины 3,5 млрд долларов, поскольку прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские бизнесмены вместе с DCH Александра Ярославского объявили о совместной заявке в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.