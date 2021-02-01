Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент не чувствует угрозы от Китая, хотя ввел санкции против их инвесторов

Понедельник, 1 февраля 2021, 01:29
Президент не чувствует угрозы от Китая, хотя ввел санкции против их инвесторов

Президент Владимир Зеленский заявил, что не считает Китай серьезной геополитической угрозой, хотя еще пару дней назад он ввел санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи". Ранее такие санкции ввели в США.

Источник: Зеленский в интервью программе Axios на американском телеканале HBO

Прямая речь: "Я не могу с этим согласиться, потому что в Украине мы этого не чувствуем (угрозы из Китая – УП) ...

Мы знаем, что в Украине есть инвесторы из США, но в то же время у нас есть инвесторы из Китая. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, бизнес, конкретная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, то они могут присутствовать в вашей стране.

Детали: В интервью Зеленский категорически заявил, что не позволит Китаю или кому-нибудь другому покупать контрольный пакет акций "Мотор Сичи".

"Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президента точно нет ", – ответил президент.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

1 января в Запорожье должны были состояться внеочередное общее собрание АО "Мотор Сич", инициированные китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским, но они были сорваны Службой безопасности.

Напомним:

  • Покупка китайскими инвесторами контрольного пакета акций АО "Мотор Сич" вызвала беспокойство в США из-за наращивания военной мощи Пекина.
  • В то же время, в украинском правительство выступают за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в собственности государства, хотя и понимают важность привлечения инвесторов к "Мотор Сич".
  • Сейчас инвесторы подали в международный арбитраж с требованием взыскать с Украины 3,5 млрд долларов, поскольку прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские бизнесмены вместе с DCH Александра Ярославского объявили о совместной заявке в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийКитайинвестиции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
Зеленский
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Последние новости
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
Все новости...
Реклама: