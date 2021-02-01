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Впервые за несколько месяцев в мире обнаружили меньше 400 тысяч больных COVID-19

Понедельник, 1 февраля 2021, 04:18
Впервые за несколько месяцев в мире обнаружили меньше 400 тысяч больных COVID-19

За минувшие сутки в мире обнаружили почти 395 тысяч случаев коронавируса. Последний раз меньше 400 тысяч положительных результатов тестирования подтверждали в середине октября.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США диагностировали почти 108 тысяч заражений. Почти 28 тысяч случаев коронавируса зарегистрировали в Бразилии. Кроме того, около 20 тысяч больных зафиксировали в Великобритании и Франции.

Россия сообщила о 18 тысячах заражений, Мексика – о 15 тысячах, Индонезия – о 12 тысячах.

 

За этот же период коронавирус унес жизни 9826 человек, в общем умерли 2 миллиона 237 тысяч больных.

Вылечились от недуга больше 75 млн человек. Сейчас активными остаются более 26 млн случаев заболевания.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: 

  • В течение субботы, 30 января, в Украине зафиксировали 3177 новых случаев коронавирусной болезни, 79 больных умерли.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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