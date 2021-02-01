Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Впервые за несколько месяцев в мире обнаружили меньше 400 тысяч больных COVID-19

Понедельник, 1 февраля 2021, 05:18

За минувшие сутки в мире обнаружили почти 395 тысяч случаев коронавируса. Последний раз меньше 400 тысяч положительных результатов тестирования подтверждали в середине октября.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США диагностировали почти 108 тысяч заражений. Почти 28 тысяч случаев коронавируса зарегистрировали в Бразилии. Кроме того, около 20 тысяч больных зафиксировали в Великобритании и Франции.

Россия сообщила о 18 тысячах заражений, Мексика – о 15 тысячах, Индонезия – о 12 тысячах.

 

За этот же период коронавирус унес жизни 9826 человек, в общем умерли 2 миллиона 237 тысяч больных.

Вылечились от недуга больше 75 млн человек. Сейчас активными остаются более 26 млн случаев заболевания.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: 

  • В течение субботы, 30 января, в Украине зафиксировали 3177 новых случаев коронавирусной болезни, 79 больных умерли.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Президент не чувствует угрозы от Китая, хотя ввел санкции против их инвесторов

В ОРДО заявили о получении российской вакцины от COVID-19

Кравчук хочет вынести на референдум вопрос Донбасса и Крыма

В СБУ объяснили, почему сорвали собрание акционеров "Мотор Сичи"

обновленоВ Минске более 120 задержанных, в том числе швейцарская журналистка

обновленоВ РФ задержаны более 80 журналистов и рекордное количество протестующих

Все новости...
коронавирус
В ОРДО заявили о получении российской вакцины от COVID-19
Немецкие военные помогут Португалии в борьбе с COVID
В США уже использовали почти 30 млн доз вакцины от COVID-19
Последние новости
05:18
Впервые за несколько месяцев в мире обнаружили меньше 400 тысяч больных COVID-19
04:25
После скандала Трамп все же определился с адвокатами в деле импичмента
03:20
Израиль вдвое увеличил штрафы за нарушение карантина
02:29
Президент не чувствует угрозы от Китая, хотя ввел санкции против их инвесторов
01:51
Зеленский был шокирован беспорядками возле Конгресса США
01:09
The WSJ назвал имена спонсоров митинга, после которого начался штурм Капитолия
00:20
Из-за покушения на убийство "правой руки" Баканова на заседание соберутся два комитета Рады
23:25
В ОРДО заявили о получении российской вакцины от COVID-19
22:46
Кравчук хочет вынести на референдум вопрос Донбасса и Крыма
22:01
В ЕС осудили массовые задержания и жестокость в России
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!