Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Мьянме произошел военный переворот

Понедельник, 1 февраля 2021, 05:30
В Мьянме произошел военный переворот
Аун Сан Су Чжи

Военные захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.

Источник: Reuters

Детали: В армии утверждают, что задержание чиновников является ответом на "фальсификации выборов". Сейчас власть отдали военному командиру Мин Аун Хлаинг. В стране на год ввели чрезвычайное положение, телефонная связь не работает, а телевидение прекратило эфир. Местные также говорят о медленной скорости интернета.

Последние несколько дней в Мьянме характеризовались эскалацией между гражданским правительством и военными.

Напомним: В ноябре прошлого года в Мьянме (бывшая Бирма) состоялись выборы. На них победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С тех пор военные не признавали их результаты.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
Последние новости
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
Все новости...
Реклама: