В Мьянме произошел военный переворот
Понедельник, 1 февраля 2021, 06:30
Военные захватили власть в Мьянме и задержали президента, лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
Источник: Reuters
Детали: В армии утверждают, что задержание чиновников является ответом на "фальсификации выборов". Сейчас власть отдали военному командиру Мин Аун Хлаинг. В стране на год ввели чрезвычайное положение, телефонная связь не работает, а телевидение прекратило эфир. Местные также говорят о медленной скорости интернета.
Последние несколько дней в Мьянме характеризовались эскалацией между гражданским правительством и военными.
Напомним:
- В ноябре прошлого года в Мьянме состоялись выборы. На них победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С тех пор военные не признавали их результаты.
Украинская правда