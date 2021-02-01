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В Мьянме произошел военный переворот

Понедельник, 1 февраля 2021, 06:30
Аун Сан Су Чжи

Военные захватили власть в Мьянме и задержали президента, лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.

Источник: Reuters

Детали: В армии утверждают, что задержание чиновников является ответом на "фальсификации выборов". Сейчас власть отдали военному командиру Мин Аун Хлаинг. В стране на год ввели чрезвычайное положение, телефонная связь не работает, а телевидение прекратило эфир. Местные также говорят о медленной скорости интернета.

Последние несколько дней в Мьянме характеризовались эскалацией между гражданским правительством и военными.

Напомним:

  • В ноябре прошлого года в Мьянме состоялись выборы. На них победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С тех пор военные не признавали их результаты.

Украинская правда


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