У Зеленского есть вопрос к Байдену: Почему Украина до сих пор не в НАТО?

Президент Украины Владимир Зеленский хочет от США во главе с Джозефом Байденом помощи в противостоянии с Россией и содействия в движении Украины в НАТО.

Источник: интервью Владимира Зеленского американскому "Axios", "Голос Америки"

Детали: Зеленский пожелал Байдену "успеха со всеми вызовами, которые перед ним поставлены".

Он высказал пожелание, чтобы Украина и США "вошли в новый этап и стали на новый путь".

Прямая речь: "На востоке Украины продолжается война, продолжается агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма. Поэтому я хотел бы, чтобы США и в частности президент Байден, который очень знаком с Украиной, помогли нам выйти из этой по-настоящему трагической ситуации ...

Мы благодарны за все. Но если мы, украинцы, и Украина хотим быть равноправным членом альянса, равноправным членом НАТО... Это один из важнейших вопросов безопасности – той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?".

Напомним: Владимир Зеленский дал интервью американскому СМИ "Axios" через три дня после инаугурации Джо Байдена. 15-минутное интервью транслировалось на платформах HBO.