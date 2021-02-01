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У Зеленского есть вопрос к Байдену: Почему Украина до сих пор не в НАТО?

Понедельник, 1 февраля 2021, 08:03
У Зеленского есть вопрос к Байдену: Почему Украина до сих пор не в НАТО?
AFP

Президент Украины Владимир Зеленский хочет от США во главе с Джозефом Байденом помощи в противостоянии с Россией и содействия в движении Украины в НАТО.

Источник: интервью Владимира Зеленского американскому "Axios", "Голос Америки"

Детали: Зеленский пожелал Байдену "успеха со всеми вызовами, которые перед ним поставлены".

Он высказал пожелание, чтобы Украина и США "вошли в новый этап и стали на новый путь".

Прямая речь: "На востоке Украины продолжается война, продолжается агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма. Поэтому я хотел бы, чтобы США и в частности президент Байден, который очень знаком с Украиной, помогли нам выйти из этой по-настоящему трагической ситуации ...

Мы благодарны за все. Но если мы, украинцы, и Украина хотим быть равноправным членом альянса, равноправным членом НАТО... Это один из важнейших вопросов безопасности – той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?

Я верю, что ответ может звучать так: "Господин президент, мы чувствуем Украину как стратегического партнера. Мы понимаем, что Украина реально имеет сегодня мощную армию в Европе и защищает на востоке страны не только украинских граждан, но и европейских. Поэтому за мою каденцию Украина должна быть в НАТО".

Или иной будет ответ, но хотелось бы, чтобы он была очень честным".

Напомним: Владимир Зеленский дал интервью американскому СМИ "Axios" через три дня после инаугурации Джо Байдена. 15-минутное интервью транслировалось на платформах HBO.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийБайденСШАНАТОРосcия
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