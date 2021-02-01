Российский Су-24 пролетел на малой высоте рядом с эсминцем США в Черном море

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 провел полет на малой высоте над американским эсминцем USS Donald Cook, который находится в Черном море.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении 6-го флота США.

"ВМС США проводят регулярные операции в Черном море, чтобы обеспечить безопасность партнеров НАТО и стабильность в регионе. Сегодня американский корабль USS Donald Cook работал в международных водах Черного моря, а российский Су-24 провел низкий полет рядом", - говорится в сообщении.

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.



Today, 🇺🇸 #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeace pic.twitter.com/6JGNZoncZb — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 31, 2021

Заявление сопровождается видео, на котором четко можно увидеть, как российский самолет пролетает вблизи американского корабля на малой высоте и на небольшой дистанции от него.

В настоящее время в Черном море находятся три американских корабля - ракетные эсминцы USS Porter и USS Donald Cook и танкер-заправщик USNS Laramie.

Флот США вместе с другими странами НАТО регулярно проводят операции в Черном море в соответствии с международным законодательством.