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Солисту белорусской группы "Песняры" запретили въезд в Украину

Понедельник, 1 февраля 2021, 11:01
Солисту белорусской группы Песняры запретили въезд в Украину

Пограничники запретили въезд в Украину солисту белорусской группы "Песняры" из-за незаконного посещения Крыма.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП, видео ГПСУ

Детали: Накануне в аэропорту "Борисполь" сотрудники ГПСУ остановили гражданина Беларуси, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины АР Крым.

Мужчина оказался белорусским музыкантом, солистом группы "Песняры" (Валерий Дайнеко - ред.).

В Крым иностранец незаконно прибыл в августе 2020 года, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

Сам Дайнеко подтвердил факт незаконного въезда на остров, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска "Симферополь".

За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Беларуси въезд в нашу страну сроком на 3 года. Со штампом в паспорте он вылетел рейсом в Минск.

Что предшествовало: В начале сентября 2020 года Валерий Дайнеко принял участие в фестивале "патриотического направления" "Дорога на Ялту", который оккупанты провели в Крыму.

Украинская правда

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Темы: санкцииБеларусь
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