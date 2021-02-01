Солисту белорусской группы "Песняры" запретили въезд в Украину

Пограничники запретили въезд в Украину солисту белорусской группы "Песняры" из-за незаконного посещения Крыма.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП, видео ГПСУ

Детали: Накануне в аэропорту "Борисполь" сотрудники ГПСУ остановили гражданина Беларуси, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины АР Крым.

Мужчина оказался белорусским музыкантом, солистом группы "Песняры" (Валерий Дайнеко - ред.).

В Крым иностранец незаконно прибыл в августе 2020 года, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

Сам Дайнеко подтвердил факт незаконного въезда на остров, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска "Симферополь".

За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Беларуси въезд в нашу страну сроком на 3 года. Со штампом в паспорте он вылетел рейсом в Минск.

Что предшествовало: В начале сентября 2020 года Валерий Дайнеко принял участие в фестивале "патриотического направления" "Дорога на Ялту", который оккупанты провели в Крыму.