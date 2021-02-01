Зеленский рассказал, как избавиться олигархов

Президент Владимир Зеленский считает, что избавиться олигархов в Украине можно отобрав у них медиа-ресурсы, и лишив их влияния на депутатов.

Источник: Зеленский в интервью программе "Axios", выходящей на платформе HBO, Офис президента

Прямая речь: "Избавление от олигархов достигается двумя путями: лишить их возможности иметь "телевизор", ту или иную медиа-площадку и лишив их возможности влиять на депутатов.

Это возможно сделать, я хочу это сделать в Украине. Это должно быть принято.

Не просто решение правоохранителей - кого взять за решетку, посадить кого-то. Я не против того, чтобы посадить всех, кто нарушает закон. Но вместо одних придут другие. Поэтому необходимо на законодательном уровне менять этот процесс. Я считаю, что это возможно сделать".