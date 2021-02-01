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НАПК составило протоколы на судей Конституционного суда

Понедельник, 1 февраля 2021, 13:50

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило протоколы в отношении трех судей Конституционного суда.

Источник: председатель НАПК Александр Новиков в комментарии Украинской правде

Детали: Речь идет о судьях Игоре Слиденко, Владимире Мойсаке и Ирине Завгородней. Их подозревают в конфликте интересов при принятии решения об отмене уголовной статьи за недостоверное декларирование.

Относительно Завгородней вынесли еще один протокол - за недекларирование автомобиля мужа.

По процедуре теперь глава НАПК должен направить протоколы в КС на ознакомление, у судей будет неделя, чтобы подготовить свою позицию, и тогда документы можно будет передавать в суд.

В то же время срок привлечения судьи Завгородней за недекларирование истекает уже в середине февраля.

Предыстория: 27 октября стало известно, что Конституционный суд принял решение относительно соответствия Конституции ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными некоторые из них. В частности, КС признал не соответствующей Конституции уголовную статью 366-1, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

При этом НАПК выявил, что у 4 судей КС у самих проблемы с декларациями. У Завгородней недостоверные сведения в размере 615,3 тыс. гривен. Слиденко и Мойсак несвоевременно подали уведомление о существенных изменениях в имуществе. А в декларации Сергея Головатого за 2019 год выявлено 3,6 млн грн недостоверных сведений.

Все это свидетельствует о конфликте интересов у этих судей при принятии вышеуказанного решения.

Соня Лукашова, Евгений Кизилов, УП
Темы: НАПККСКонституциясуд


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