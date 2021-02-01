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СБУ разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ в Telegram: "Легитимный", "Резидент" и т.д

Понедельник, 1 февраля 2021, 13:10
СБУ разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ в Telegram: Легитимный, Резидент и т.д

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью на заказ спецслужб Российской Федерации.

Источник: СБУ

Дословно: "В ходе длительной спецоперации оперативники СБУ установили, что агентурная сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". Они сейчас "базируются" на территории подконтрольной России "ПМР" - Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе".

 
 
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Детали: Отмечается, что спецслужбы РФ привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. Речь идет о каналах "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

По данным следствия, "главным менеджером" агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана".

СБУ традиционно не называет фамилии подозреваемого, но по данным источника УП в правоохранительных органах, речь идет об Артеме Давыдченко. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

По данным спецслужбы, фигурант лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов. Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тысяч гривен на всеукраинских каналах.

Отмечается, что СБУ уже идентифицировала 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов. Проверяется их причастность к противоправной деятельности во вред информбезопасности государства.

По заключению лингвистически-психологической экспертизы, материалы, распространявшиеся в Telegram каналах, были направлены на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации. Ключевой задачей исполнителей была дискредитация органов государственной власти, влияние на госполитику, искусственное создание социальной напряженности и протестных настроений среди граждан.

Установлено, что спецслужбы России позволили участникам сети самостоятельно организовать механизм монетизации. Транзакции проводили через сеть сообщников, которые открыли счета в украинских банках для получения "гонораров" за публикацию заказных материалов. Затем исполнители конвертировали деньги в валюту и переводили в непризнанную "ПМР", Молдову или Россию.

Также сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщено о подозрении в госизмене

У фигурантки изъяли электронный носитель с персональными данными большого количества сотрудников правоохранительных органов, который был с ней во время отдыха в Доминиканской республике.

Отмечается, что СБУ неоднократно получала данные об использовании этого региона для конспиративных встреч сотрудников спецслужбы РФ с агентурным аппаратом.

Также заочное подозрение по госизмене объявлено вышеуказанному главе сети (Давыдченко - ред.), который скрывается от следствия за рубежом.

Украинская правда

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Темы: СБУ
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