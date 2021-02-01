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В некоторых регионах могут ослабить карантин – Шмыгаль

Понедельник, 1 февраля 2021, 13:24
В некоторых регионах могут ослабить карантин – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в некоторых регионах Украины с положительной динамикой заболевания на коронавирус рассматривается возможность ослабления карантина до уровня желтой и зеленой зон.

Источник: Шмыгаль во время селекторного совещания с участием президента Владимира Зеленского, Офис президента

Прямая речь: "Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно больше ослаблений карантинных мероприятий - до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение".

Детали: По словам Шмыгаля, впервые за долгое время число активных больных на коронавирус в Украине опустилась ниже 200 тысяч.

Шмыгаль добавил, что уменьшение количества больных на COVID-19 в официальной статистике связано с тем, что люди самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу и госпитализируются только в случае ухудшения состояния.

Премьер отметил, что растет количество тестирований методом ИФА и экспресс-тестов - 34 600 по сравнению с 20 тысячами позапрошлой неделе.

Кроме того, за прошедшую неделю выросло количество госпитализированных - 12 147 человек против 11 630 на позапрошлой неделе.

Напомним:

  • После завершения локдауна 25 января вся Украина вернулась к ограничениям оранжевой зоны.

Украинская правда

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Темы: карантинУкраинаCovid-2019коронавирусШмыгаль
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