Госсекретарь США ответил на упреки РФ: Правительство России делает большую ошибку

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем первом телеинтервью с момента вступления в должность заявил, что он глубоко обеспокоен жестоким подавлением российских протестов и арестами тысяч человек, которые требовали освобождения Алексея Навального.

Об этом Блинкен рассказал в интервью NBC News, сообщает "Европейская правда".

МИД России заявил в Twitter, что за протестами стоят США, утверждая, что они "грубо вмешались в дела России". Но Блинкен подчеркнул, что демонстрации показывают, что россиянам надоели коррупция и автократия.

"Правительство России делает большую ошибку, если считает, что это про нас... Это про них. Это про правительство. Это про разочарование, которое испытывают россияне из-за коррупции, автократии, и я думаю, что им нужно смотреть внутрь, а не наружу", - сказал госсекретарь США.

В интервью, записанном в воскресенье, Блинкен не говорил о конкретных санкциях против Москвы.

Госсекретарь сказал, что он рассматривает ответ на действия в отношении Навального, а также вмешательство России в выборы в 2020 году, хакерскую атаку через фирму Solar Winds и награждения за убийство военных США в Афганистане.

"Президент не мог быть еще более понятным в своем разговоре с президентом Путиным", - сказал Блинкен, имея в виду разговор президента Джо Байдена с российским президентом на прошлой неделе.

31 января Блинкен осудил российские власти за жестокие действия против участников акций протеста, которые в воскресенье вышли на улицы многих городов.