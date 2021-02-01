Зеленский просит Раду поддержать санкции против Никарагуа

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде принять постановление об утверждении санкций против Республики Никарагуа.

Источник: законопроект №4689

Детали: Проект постановления "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в Республику Никарагуа" зарегистрирован 1 февраля.

Отмечается, что Зеленский просит совет принять решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 февраля, введенное в действие указом президента №41 / 2021 от 1 февраля.

Что было раньше: Осенью в Крыму открыли консульство Никарагуа. МИД Украины направило ноту протеста Республике Никарагуа в связи с назначением почетного консула в оккупированном Крыму.