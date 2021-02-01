Экс-руководителю Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексею Кудрявцеву сообщили о подозрении за использование поддельного иностранного диплома при устройстве на работу и объявили в розыск. Кудрявцев через Facebook отрицает, что скрывается от следствия.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП, информированный источник УП в правоохранительных органах, Facebook Кудрявцева

Детали: По данным следствия, бывший чиновник (прокуратура традиционно не называет фамилии подозреваемого, но по данным УП, речь идет о Кудрявцеве) обратился к неустановленным лицам с просьбой выдать ему заведомо поддельный документ - диплом о высшем образовании, предоставив свои полные анкетные данные.

В дальнейшем, после получения поддельного диплома, подозреваемый обратился в Министерство образования и науки с целью получения свидетельства о признании иностранного документа об образовании на территории Украины. Также он использовал указанный диплом при назначении на должность председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Прямая речь Максимец: "Кроме того начато досудебное расследование по факту возможного нарушения бывшим должностным лицом правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний".

Детали: Правоохранители отмечают, что неоднократно вызывали подозреваемого для участия в проведении следственных и процессуальных действий, а он ни разу не явился.

В связи с указанным, сообщение о подозрении направлено по почте, и экс-чиновник объявлен в розыск.

17 декабря Кудрявцев на своей странице в Facebook сообщил, что к нему домой приезжали сотрудники прокуратуры и ГБР и, не застав дома, оставили 3 повестки.

Он отмечал, что дело касается "подделки диплома, которой не было". Он заявил, что правоохранители резко активизировали это дело, мол, из-за давления его "оппонентов из строительной мафии" и намерения Кудрявцева "продолжить реформы, внедряемые на посту главы ГАСИ".

По данным источника УП, в конце декабря 2020 года Кудрявцев передал через адвоката медицинскую справку о положительном тесте на коронавирус, а вскоре после этого пересек государственную границу Украины.

Последнее сообщение на Facebook-странице Кудрявцева датируется 24 января и содержит фото его купания в проруби.

UPD: После выхода новости на Facebook-странице Кудрявцева появилось новое сообщение, в котором утверждается, что экс-глава ГАСИ находится в Украине, не скрывается и намерен прийти с адвокатом в прокуратуру.

Прямая речь: "Из сообщений в прессе с удивлением узнал о том, что я якобы объявлен в розыск и скрываюсь за границей... Я нахожусь в Украине, ни от кого не скрываюсь, от следственных действий не уклоняюсь...

Это дело уже было несколько раз закрыто судами. Но не найдя против меня никаких других аргументов, они снова достают из нафталина эту фейковую историю и раз пытаются очернить мое имя;

Завтра в 10.00 я, как законопослушный гражданин, вместе со своим адвокатом приду в прокуратуру города Киева. Буду готов к общению с журналистами и любым вашим вопросам".

Напомним: Народный депутат из фракции "Слуга народа Иван Юнаков заявлял, что бывший руководитель Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев (занимал эту должность в 2015-18 годах) шантажирует отрасль, имея доступ к цифровому реестру ГАСИ. Сам Кудрявцев эту информацию опровергал.

В марте 2020 года новым председателем ГАСИ был назначен Юрий Васильченко.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что власти ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию, которая построила "небоскреб из разных схем и договорняков".