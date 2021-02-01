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Арахамия не исключает коалиции с "Батькивщиной"

Понедельник, 1 февраля 2021, 20:57

Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает возможности создания коалиции с фракцией партии "Батькивщина" в Верховной Раде.

Источник: Арахамия журналистам, которого цитирует "Интерфакс-Украины"

Прямая речь Арахамии: "По поводу коалиции мы (с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко – ред.) ничего не обсуждали, но все возможно в стране".

Что касается потенциально коалиционного соглашения или с Тимошенко, или с другой фракцией или группой, то это - открытый диалог".

Детали: Он подчеркнул, что фракция "Слуга народа", как монобольшинство, никогда не работала "в режиме коалиции" и это может быть непривычно, "потому что надо будет больше вопросов согласовывать друг с другом".

Что было раньше: На брифинге в понедельник Тимошенко, отвечая на вопрос о возможном создании коалиции с фракцией "Слуга народа" и депутатской группой "Доверие" сказала: "Я считаю, что сейчас должны собраться все национальные силы без исключения, и объединиться для того, чтобы Украину вернуть на путь развития, возражения, становления... Вот вокруг этого нужно объединяться. Если такое объединение президент инициирует, тотальное, всеобъемлющее объединение, ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом принимать участие".

Темы: Арахамия Слуга народаБатькивщина


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