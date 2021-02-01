Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Печерский суд снова вмешался в расследование по "ВиЭйБи Банку" – НАБУ

Понедельник, 1 февраля 2021, 21:55

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что Печерский райсуд Киева во второй раз незаконно вмешался в расследование НАБУ и САП о хищении 1,2 млрд грн кредита НБУ, предоставленного "ВиЭйБи Банку".

Источник: пресс-служба НАБУ, заявление группы компаний "Укрлендфарминг"

Дословно НАБУ: "На этот раз, кроме "традиционного" вопроса подследственности (читай - забрать дело в НАБУ и передать другому органу на расследование), решить который обязали Генерального прокурора, 21 января 2021 года суд в мотивировочной части "решил", что подозрения, сообщенные организаторам схемы еще в ноябре 2019 года, необоснованны.

Также суд в контексте расследования указанного преступления увидел конфликт интересов в действиях Артема Сытника как директора НАБУ, что, по мнению судьи, является аргументом для изменения органа досудебного расследования. Ни одна из приведенных позиций судом не мотивирована".

Детали: В Бюро отметили, что такое решение суда является незаконным по ряду причин.  Например, преступления, которые расследуют НАБУ и САП, имеют исключительную подследственность, поэтому дела, которые по закону должны расследовать НАБУ и САП, забирать и передавать другим органам нельзя.

Отмечается, что Печерский райсуд не может принимать решения в уголовном процессе - решения по делам НАБУ и САП по закону может принимать исключительно Высший антикоррупционный суд, при рассмотрении мер признал подозрения задействованным в схеме лицам обоснованными.

НАБУ напоминает, что Сытник не расследует преступление, не имеет следственной функции и не является руководителем органа досудебного расследования по закону. Из-за этого, отмечают в ведомстве, нельзя говорить о конфликте интересов.

Бюро также напоминает, что наличие конфликта интересов в действиях должностных лиц по закону определяет Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, а не Печерский райсуд столицы.

Дословно Укрлендфарминг: "Суд лишь подтвердил то, о чем мы говорили с самого начала.  Давление на нашу компанию, который НАБУ оказывало под видом "расследование дела" против бывшего и.о.  председателя НБУ Александра Писарука и акционера нашей компании Олега Бахматюка связано исключительно с одним фактом: у директора НАБУ Артема Сытника существует прямой конфликт интересов.

Он был признан решением судов всех инстанций виновным в совершении коррупционного правонарушения, а главным свидетелем стороны обвинения в судах был советник сестры нашего акционера, Олега Бахматюка".

Предыстория:

Напомним:

Бахматюка подозревают в завладении 49 млн долларов (1,2 млрд грн) стабилизационного кредита, выданного VAB банку. По данным следствия, Бахматюк в октябре 2014 года получил стабкредит от Национального банка с предоставлением заведомо неликвидного обеспечения.

Также Бахматюка подозревают, в том, что он совместно с менеджментом VAB-банка организовал финансовые операции с незаконно полученным стабкредитом, направленные на маскировку источника их происхождения и их местонахождение.

28 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила Бахматюка под стражу заочно, тем самым позволив Интерполу начать его розыск,

В ноябре 2019 года Бахматюка объявили в розыск. Сам бизнесмен выразил готовность общаться с НАБУ через адвокатов, а также посредством видеосвязи.

Украинская правда
Темы: НАБУБахматюкСытниксуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновлено от 19:22Экс-главу ГАСИ объявили в розыск, он нашелся в Facebook

Новости 1 февраля: интервью Зеленского для НВО, исключение Дубинского из фракции

Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

Новое украинское правописание не отменят до нынешнего ВНО – Кабмин

Госсекретарь США ответил на упреки РФ: Правительство России делает большую ошибку

инфографикаСБУ разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ в Telegram: "Легитимный", "Резидент" и т.д

Все новости...
НАБУ
САП не знает об отказе "Интерпола" объявить Дмитрия Вовка в розыск
ПАСЕ: Украина должна возобновить эффективное е-декларирование и уточнить статус НАБУ
Жена Дубневича, который под следствием, хочет взыскать с него половину имущества
Последние новости
22:49
Умер режиссер Сергей Проскурня
22:40
В первый день февраля боевики 4 раза нарушили "тишину"
22:21
Европол предупредил о мошенничестве с сертификатами с результатами COVID-тестов
22:08
Новости экономики: Импорт электроэнергии из России, Зеленский не позволит Китаю купить "Мотор-Сич"
22:06
обновлено от 19:22Экс-главу ГАСИ объявили в розыск, он нашелся в Facebook
21:55
Печерский суд снова вмешался в расследование по "ВиЭйБи Банку" – НАБУ
21:24
Новости 1 февраля: интервью Зеленского для НВО, исключение Дубинского из фракции
21:15
Нацкомиссия не признала "псевдо-собрание" акционеров "Мотор-Сичи"
20:57
Арахамия не исключает коалиции с "Батькивщиной"
20:36
Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!