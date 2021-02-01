Печерский суд снова вмешался в расследование по "ВиЭйБи Банку" – НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что Печерский райсуд Киева во второй раз незаконно вмешался в расследование НАБУ и САП о хищении 1,2 млрд грн кредита НБУ, предоставленного "ВиЭйБи Банку".

Источник: пресс-служба НАБУ, заявление группы компаний "Укрлендфарминг"

Дословно НАБУ: "На этот раз, кроме "традиционного" вопроса подследственности (читай - забрать дело в НАБУ и передать другому органу на расследование), решить который обязали Генерального прокурора, 21 января 2021 года суд в мотивировочной части "решил", что подозрения, сообщенные организаторам схемы еще в ноябре 2019 года, необоснованны.

Также суд в контексте расследования указанного преступления увидел конфликт интересов в действиях Артема Сытника как директора НАБУ, что, по мнению судьи, является аргументом для изменения органа досудебного расследования. Ни одна из приведенных позиций судом не мотивирована".

Детали: В Бюро отметили, что такое решение суда является незаконным по ряду причин. Например, преступления, которые расследуют НАБУ и САП, имеют исключительную подследственность, поэтому дела, которые по закону должны расследовать НАБУ и САП, забирать и передавать другим органам нельзя.

Отмечается, что Печерский райсуд не может принимать решения в уголовном процессе - решения по делам НАБУ и САП по закону может принимать исключительно Высший антикоррупционный суд, при рассмотрении мер признал подозрения задействованным в схеме лицам обоснованными.

НАБУ напоминает, что Сытник не расследует преступление, не имеет следственной функции и не является руководителем органа досудебного расследования по закону. Из-за этого, отмечают в ведомстве, нельзя говорить о конфликте интересов.

Бюро также напоминает, что наличие конфликта интересов в действиях должностных лиц по закону определяет Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, а не Печерский райсуд столицы.

Дословно Укрлендфарминг: "Суд лишь подтвердил то, о чем мы говорили с самого начала. Давление на нашу компанию, который НАБУ оказывало под видом "расследование дела" против бывшего и.о. председателя НБУ Александра Писарука и акционера нашей компании Олега Бахматюка связано исключительно с одним фактом: у директора НАБУ Артема Сытника существует прямой конфликт интересов.

Он был признан решением судов всех инстанций виновным в совершении коррупционного правонарушения, а главным свидетелем стороны обвинения в судах был советник сестры нашего акционера, Олега Бахматюка".

Предыстория:

Офис Генерального прокурора отказался подписывать запрос в Австрию об экстрадиции бывшего владельца VAB Банка и владельца агрохолдинга Укрлэндфарминг Олега Бахматюка.

Согласно документу, ОГП отказался санкционировать экстрадицию Бахматюка из-за "отсутствия достаточных оснований" для запроса.

В Офисе генпрокурора заявили, что готовы после устранения НАБУ процессуальных нарушений в материалах запроса об экстрадиции экс-владельца "ВиЭйБи Банка" Олега Бахматюка направить их в компетентные органы Австрии в установленном законодательством порядке.

В НАБУ ответили на позицию Офиса генпрокурора о причинах отказа согласования экстрадиции экс-владельця "ВиЭйБи Банка" Олега Бахматюка, расценив действия "отдельных лиц в ОГП как попытку саботировать расследование особого тяжкого преступления".

Напомним:

Бахматюка подозревают в завладении 49 млн долларов (1,2 млрд грн) стабилизационного кредита, выданного VAB банку. По данным следствия, Бахматюк в октябре 2014 года получил стабкредит от Национального банка с предоставлением заведомо неликвидного обеспечения.

Также Бахматюка подозревают, в том, что он совместно с менеджментом VAB-банка организовал финансовые операции с незаконно полученным стабкредитом, направленные на маскировку источника их происхождения и их местонахождение.

28 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила Бахматюка под стражу заочно, тем самым позволив Интерполу начать его розыск,

В ноябре 2019 года Бахматюка объявили в розыск. Сам бизнесмен выразил готовность общаться с НАБУ через адвокатов, а также посредством видеосвязи.