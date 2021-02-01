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Умер режиссер Сергей Проскурня

Понедельник, 1 февраля 2021, 22:49

На 64 году жизни скончался украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня.

Источник: экс-министр культуры Евгений Нищук в Facebook

Прямая речь Нищука: "Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ.

Я его называл наш драматург. Трудно понять масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив.

Огромная потеря для меня, для всех нас".

Справка: Проскурня - украинский театральный режиссер, продюсер, лауреат премий Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент" (2001) и имени Сергея Данченко (2017).

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Украинская правда
Темы: культура


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