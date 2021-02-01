Умер режиссер Сергей Проскурня
Понедельник, 1 февраля 2021, 22:49
На 64 году жизни скончался украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня.
Источник: экс-министр культуры Евгений Нищук в Facebook
Прямая речь Нищука: "Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ.
Я его называл наш драматург. Трудно понять масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив.
Огромная потеря для меня, для всех нас".
Справка: Проскурня - украинский театральный режиссер, продюсер, лауреат премий Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент" (2001) и имени Сергея Данченко (2017).
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Украинская правда