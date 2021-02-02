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SpaceX готовится отправить в космос первых туристов

Вторник, 2 февраля 2021, 10:00

Компания SpaceX намерена в 2021 году отправить в космос четырех гражданских лиц в рамках первой в мире коммерческой миссии космонавтов на орбите.

Источник: SpaceX, компания Axiom Space

Дословно: "SpaceX нацелена не раньше четвертого квартала этого года на запуск Falcon 9 Inspiration4 – первой в мире коммерческой миссии космонавтов на орбите – с исторического стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде"".

Детали: Возглавит полет основатель и генедиректор частной компании по обработке платежей Shift4 Payments Джаред Исаакман.

Бизнесмен планирует подарить три места рядом с ним на борту Dragon представителям общественности, о которых сообщат через несколько недель.

Экипаж Inspiration4 пройдет коммерческую подготовку астронавтов от SpaceX на ракете-носителе Falcon 9 и космическом корабле Dragon, орбитальной механике, работающей в условиях микрогравитации, нулевой гравитации и других форм стресс-тестирования.

Также они пройдут учения по готовности к чрезвычайным ситуациям, частичному и полному моделированию миссий и тому подобное.

По данным компании Axiom Space, в экипаж войдут вице-президент Axiom Space, бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа (он будет пилотом и командиром миссии), американский предприниматель Ларри Коннор (пилот миссии), канадский инвестор и меценат Марк Пати и израильский инвестор и филантроп, бывший пилот ВВС Израиля Эйтан Стиббе.

 

Предполагается, что участники миссии проведут на борту американского сегмента Международной космической станции примерно 8 дней. Они будут участвовать в научно-исследовательских и благотворительных проектах.

По данным Голоса Америки, каждый из туристов заплатит за путешествие по 55 миллионов долларов.

После окончания миссии Dragon снова войдет в атмосферу Земли, чтобы осуществить мягкую посадку на воде у побережья Флориды.

Украинская правда
Темы: космостуризм


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