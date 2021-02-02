Объявленный в розыск экс-глава ГАСИ пришел в прокуратуру

Подозреваемый в использовании поддельного диплома экс-глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев появился в столичную прокуратуру со своими адвокатами для проведения процессуальных действий.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец

Детали: 2 февраля 2021 года экс-глава ГАСИ пришел в Киевскую городскую прокуратуру со своими двумя адвокатами для проведения процессуальных действий в рамках уголовного производства по факту пособничества в подделке официального документа и его использовании.

Прямая речь Максимец: "Экс-чиновнику, который ранее неоднократно игнорировал вызовы к следователю, в присутствии защитников вручили уведомление о подозрении и пригласили на допрос, который должен состояться в ближайшее время".

Что предшествовало: 1 февраля стало известно, что экс-главе Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексею Кудрявцеву по почте сообщили о подозрении за использование поддельного иностранного диплома при устройстве на работу, и объявили в розыск. Кудрявцев через Facebook сообщил, что не скрывается от следствия и пообещал прийти к правоохранителям.