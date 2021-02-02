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Белый дом рассматривает возможность запретить Трампу доступ к отчетам разведки

Вторник, 2 февраля 2021, 11:35

Президент США Джо Байден рассматривает возможность отказать Дональду Трампу в возможности получать доступ к докладам разведки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Трампа на следующей неделе ждет второй суд по делу об импичменте по обвинению в подстрекательстве к восстанию. Во время пребывания при власти у него были напряженные отношения с органами национальной безопасности, и в 2018 году он публично выступил против них в деле о вмешательстве России в американские выборы.

Все бывшие президенты США по традиции имеют привилегию доступа к секретным ежедневным брифингам, которые представляет разведка в Белом доме.

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили на брифинге, будет ли Байден "продолжать привилегию" предоставлять секретную информацию Трампу. Она ответила: "Очевидно, что это то, что находится на рассмотрении".

Суд по импичменту должен начаться на неделе, которая начинается 8 февраля.

Напомним, 13 января Палата представителей утвердила одну статью импичмента Трампа, что сделало его первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды. 25 января статью получил Сенат США.

Демократы взялись рассматривать резолюцию об импичменте после того, как тогдашний вице-президент Майк Пенс отклонил просьбу применить 25-ю поправку к Конституции США для устранения Трампа.

Читайте также: Наказание Трампа: почему смена президента США не остановила импичмент

Темы: ТрампСША


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