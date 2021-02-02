Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Белый дом рассматривает возможность запретить Трампу доступ к отчетам разведки

Вторник, 2 февраля 2021, 10:35

Президент США Джо Байден рассматривает возможность отказать Дональду Трампу в возможности получать доступ к докладам разведки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Трампа на следующей неделе ждет второй суд по делу об импичменте по обвинению в подстрекательстве к восстанию. Во время пребывания при власти у него были напряженные отношения с органами национальной безопасности, и в 2018 году он публично выступил против них в деле о вмешательстве России в американские выборы.

Все бывшие президенты США по традиции имеют привилегию доступа к секретным ежедневным брифингам, которые представляет разведка в Белом доме.

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили на брифинге, будет ли Байден "продолжать привилегию" предоставлять секретную информацию Трампу. Она ответила: "Очевидно, что это то, что находится на рассмотрении".

Суд по импичменту должен начаться на неделе, которая начинается 8 февраля.

Напомним, 13 января Палата представителей утвердила одну статью импичмента Трампа, что сделало его первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды. 25 января статью получил Сенат США.

Демократы взялись рассматривать резолюцию об импичменте после того, как тогдашний вице-президент Майк Пенс отклонил просьбу применить 25-ю поправку к Конституции США для устранения Трампа.

Читайте также: Наказание Трампа: почему смена президента США не остановила импичмент

Темы: ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Трамп
Трамп и Десантис осудили предоставление кассетных боеприпасов Украине
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
Зеленский: Байден мог бы закончить войну ценой Украины и за 5 минут, но мы бы не согласились
Последние новости
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
Россияне ищут, чем сбили их три Су-34, и действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
Все новости...
Реклама: