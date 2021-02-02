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Украинский сурок Тимка ІІІ предсказал раннюю весну

Вторник, 2 февраля 2021, 11:57
Украинский сурок Тимка ІІІ предсказал раннюю весну
«Медиа группа «Объектив»

Степной сурок Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.Каразина в селе Гайдары, не увидел своей тени, когда его достали из его домика 2 февраля.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Хранительница сурка Надежда Токарская истолковала его предсказания следующим образом: "весна будет ранняя, но это не значит, что через неделю - две, а надо немножко подождать. Через шесть недель будет тепло".

Зверька также попросили посоветовать лучший, по его мнению, способ уберечься от COVID-19. Перед сурком поставили пустую емкость с надписью "Вакцина" (как пояснили организаторы прогноза, она символизирует вакцину, которая еще отсутствует в Украине), спортивные снаряды, символизирующие занятия спортом, фрукты (здоровое питание), сало с чесноком (традиционный украинский рецепт укрепления иммунитета), космический аппарат с надписью "На Марс" и игрушечного Ждуна с надписью "Выдержка". Тимка сначала побежал к спорту, а затем к Ждуну.

"Значит, мы не забываем о здоровом образе жизни, занимаемся спортом и гуляем на воздухе, не забываем о выдержке", - истолковала второй прогноз Тимки IIІ Токарская.

 
"Медиа группа "Объектив",

В 2019 году Тимка  IІ сменил на посту предсказателя своего отца, Тимку II.

Предыстория:

  • На биостанции ХНУ День сурка отмечают с 2004 года.Тимка II предсказывал погоду семь раз, после чего удалился на заслуженный отдых. В 2017 году, кроме прихода весны через шесть недель, он предсказал также, что ЕС предоставит Украине безвизовый режим в том же году.
  • До этого прогнозами занимался его предшественник Тимка I, которого проводили на заслуженную пенсию по возрасту.

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Темы: погода
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