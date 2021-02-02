Украинский сурок Тимка ІІІ предсказал раннюю весну

Степной сурок Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.Каразина в селе Гайдары, не увидел своей тени, когда его достали из его домика 2 февраля.

Источник: "Интерфакс-Украина"



Детали: Хранительница сурка Надежда Токарская истолковала его предсказания следующим образом: "весна будет ранняя, но это не значит, что через неделю - две, а надо немножко подождать. Через шесть недель будет тепло".



Зверька также попросили посоветовать лучший, по его мнению, способ уберечься от COVID-19. Перед сурком поставили пустую емкость с надписью "Вакцина" (как пояснили организаторы прогноза, она символизирует вакцину, которая еще отсутствует в Украине), спортивные снаряды, символизирующие занятия спортом, фрукты (здоровое питание), сало с чесноком (традиционный украинский рецепт укрепления иммунитета), космический аппарат с надписью "На Марс" и игрушечного Ждуна с надписью "Выдержка". Тимка сначала побежал к спорту, а затем к Ждуну.

"Значит, мы не забываем о здоровом образе жизни, занимаемся спортом и гуляем на воздухе, не забываем о выдержке", - истолковала второй прогноз Тимки IIІ Токарская.

"Медиа группа "Объектив",

В 2019 году Тимка IІ сменил на посту предсказателя своего отца, Тимку II.



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